경북도-권익위, '청렴성 제고' 업무협약 … "이해충돌 분야 관리 강화"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 20일 오후 3시30분 도청 회의실에서 국민권익위원회(위원장 전현희)와 '청렴사회 실현과 국민권익 증진을 위한 업무협약'을 체결한다.

이번 협약에 따라 경북도와 국민권익위는 공직자 행동강령 준수 및 이해충돌 취약분야 관리 강화 및 반부패 인식 제고를 위한 청렴교육에 상호 협력할 계획이다.

또한 ▲부패?공익신고 활성화 및 신고자 보호 ▲고충민원 해결 및 행정심판을 통한 국민 권익 구제 ▲주민 의견을 반영한 법령?제도 개선 등 청렴사회 구현과 국민들의 권익 증진을 위한 협조와 지원도 강화키로 했다.

이철우 경북도지사는 "최근 경북은 지방소멸이라는 절체절명의 위기 상황에서 그 극복을 위해 '청렴'이라는 소프트 파워 확대에 매진하고 있다"며 "청렴과 공정으로 지속가능한 경북의 미래를 설계하기 위해 다각적인 방향에서 국민권익위원회와 협력하겠다"고 강조했다.

한편, 경북도는 지난해 국민권익위원회의 공공기관 종합청렴도 측정 평가에서 전년도 4등급에서 2등급으로 상승했다. 하지만 기초지자체인 구미시, 김천시, 영주시, 군위군 등은 종합청렴도 5등급으로 최하위를 기록하는 등 지역 청렴도 문화가 제대로 정착되지 못하고 있다는 지적을 받고 있다.

