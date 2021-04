반기문 "미얀마 군부, 방문거절…유엔총장 직접 대화해야"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 반기문 전 유엔 사무총장은 19일(현지시간) 미얀마 방문을 신청했으나 거절당했다고 밝히며 국제사회에 미얀마 유혈 사태 해결을 위한 즉각적인 행동을 촉구했다.

반 전 총장은 이날 유엔 안전보장이사회가 '국제 평화·안보 유지에서 유엔과 지역기구 간 협력'을 주제로 개최한 온라인 공개토의에 참석해 이같이 밝혔다. 반 전 총장은 유엔 사무총장 재임 시절 미얀마 민주화에 관여했었다.

반 전 총장은 "긴장 완화를 돕고 건설적 대화를 향한 길을 찾기 위해 최근 미얀마 당국에 방문을 신청했으나 거절당했다"고 소개했다.

반 전 총장은 미얀마 군부의 시위대 유혈 진압을 '반인류 범죄'로 규정했다.

반 전 총장은 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)에 "주권 국가의 내정 불개입 원칙이 심각한 인권침해 상황에서 아무것도 하지 않아도 되는 구실이 될 수는 없다"라고 지적했다.

그는 미얀마 군정 수뇌인 민 아웅 흘라잉 최고사령관이 아세안 정상회의에 초청됐다는 보도와 관련해 "아세안 정상들이 정상회의에서 즉각적이고 단합된 행동에 나설 것을 촉구한다"며 "최소한 고위급 아세안 대표단이 모든 관련 당사자들과의 대화를 위해 미얀마를 방문하는 데 합의해야 한다"고 밝혔다.

유엔 안보리에는 "아세안 정상회의 후 안보리는 후속 조처를 하기 위해 상황을 자세히 모니터링해야 한다"고 권고하고 "'보호책임'(R2P·Resposibility to protect)의 원칙을 심각하게 고려해야 한다"고 말했다.

또 안토니우 구테흐스 현 사무총장도 "미얀마 군부와 직접 대화하고 사태를 중재해야 한다"고 권고했다.

이날 토의에는 안보리 이사국 대표들은 물론 구테흐스 총장도 직접 참여했다.

