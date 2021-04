[아시아경제 이준형 기자] 한국거래소는 해성티피씨와 이삭엔지니어링이 이달 21일 코스닥 시장에 새로 상장한다고 19일 밝혔다.

해성티피씨는 감속기 제조업체로 1997년 설립됐다. 감속기는 모터의 회전력을 조절해 로봇 관절 등의 움직임을 조정하는 부품이다. 공모가는 1만3000원이다.

이삭엔지니어링은 스마트팩토리 전문 기업이다. 생산시스템 자동화 서비스를 제공한다. 공모가는 1만1500원이다.

