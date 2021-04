홍콩 정부 "충성서약 거부 공무원 129명 해고 절차 중"

[아시아경제 김유리 기자] 홍콩 정부가 충성서약을 거부한 공무원 129명에 대해 해고 절차를 시작했다.

19일 홍콩 공영방송 RTHK에 따르면 홍콩 패트릭 닙 공무원사무장관은 이날 홍콩 의회인 입법회에 출석, 17만 공무원 중 충성서약을 거부한 129명이 현재 직무 정지이거나 무급휴가 상태라고 밝혔다. 25명은 충성서약을 거부하고 사표를 냈다고 말했다.

닙 장관은 "129명에 대한 해고 절차에 속도를 내고 있다"며 "수개월 안에 마무리될 것"이라고 말했다.

그는 이들이 충성서약 내용에 동의하지 않거나 충성서약이 표현의 자유를 침해한다고 봐 서약하지 않는 것이라고 설명했다. 일부는 자신들의 외국 국적과 충성서약이 상충한다고 말했다고 밝혔다. 닙 장관은 "외국 여권 소지자라해도 충성서약을 하는 데 문제가 없다고 본다"며 "영주권자로서 혹은 공무원으로서 홍콩과 정부에 충성을 맹세하는 것은 기본적인 의무"라고 했다.

홍콩 정부는 지난해 6월30일 홍콩 국가보안법(홍콩보안법) 시행 후 공무원에 대한 충성서약을 의무화했다. 그간 정부 고위직과 사법부, 입법회 의원이 충성서약을 해왔다.

닙 장관은 "서약 위반 공무원은 징계 청문회를 개최할 것"이라고 말했다.

충성서약엔 홍콩 미니헌법인 기본법 준수, 홍콩특별행정구에 대한 충성, 홍콩정부에 책임을 다하고 임무에 헌신한다는 내용 등이 담겨 있다.

RTHK는 "일부 친중 의원들은 공무원이 충성서약에 서명했더라도 진실성이 의심되며 정부에 반감을 품은 채 일할 수 있다고 우려를 표했다"고 전했다.

