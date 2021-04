[포토]구의교회 광진구 구의3동 저소득 아동 위한 성금 전달

[아시아경제 박종일 기자] ◇구의교회, 광진구 구의3동 저소득가정 아동 위한 성금 기부

광진구 구의3동주민센터가 지난 15일 구의교회로부터 저소득가정 아동들을 위한 성금 700여만 원을 기부받았다.

이번 성금은 구의교회 교인들이 헌금을 모아 마련한 것으로, 코로나19로 더욱 어려운 시기를 보내고 있는 지역 내 한부모 및 조손 가정 35가구에 전달될 예정이다.

구의교회는 지난 2017년부터 매년 쌀 기부 등 어려운 이웃을 위해 소중한 뜻을 전해오고 있다. 또 지역 내 코로나19 감염 확산 방지를 위해 예배인원 최소화, 방역수칙 준수 등 촘촘한 방역체계를 구축하여 지역사회의 모범이 되고 있다.

◇봄철 건조기 산불예방 캠페인

광진구 구의2동주민센터가 지난 12일 아차산 등산로 입구에서 등산객을 대상으로 산불예방 캠페인을 실시했다.

이번 캠페인은 봄철을 맞아 등산객이 증가함에 따라 큰 화재 피해가 발생하지 않도록 산불 예방책을 홍보하기 위해 마련됐다.

이날 캠페인에서는 구청 및 동주민센터 직원이 참여해 구민들에게 사회적 거리두기 등 방역수칙을 준수해줄 것을 요청하고 백신접종 등을 함께 안내했다.

◇중곡1동 고독사 예방 위해…지역 내 복지기관 힘 모은다

광진구 중곡1동주민센터가 지난 12일 중곡종합사회복지관과 고독사 예방을 위한 ‘행복한 이웃, 정겨운 광진구’ 사업 업무협약을 체결했다.

이번 사업은 중곡종합사회복지관을 중심으로 광진구청, 중곡1~4동 주민센터, 광진지역자활센터, 건국대병원 등 지역 내 13개 기관·단체가 모여 추진하는 사업으로 사회적 고립가구를 발굴하고 체계적으로 지원하기 위해 마련됐다.

