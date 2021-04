[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 서울 관악구 서울대학교에서 열린 ‘2021년 한국벤처창업학회 춘계학술대회’에서 ‘벤처창업진흥대상’을 수상했다고 19일 밝혔다.

벤처창업진흥대상은 한국벤처창업학회가 2011년부터 벤처기업 진흥 및 창업 활성화를 위해 공헌한 기관 또는 기관장을 선정해 매년 수여하는 상이다.

기업은행은 창업육성플랫폼 ‘IBK창공’을 운영하며 2017년부터 총 243개의 혁신창업기업에게 투·융자, 컨설팅 등 금융 및 비금융 서비스 지원했다. 또 지난해 총 3307억원의 모험자본을 공급하며 다양한 방식의 지원으로 창업기업의 성장에 기여한 점을 높이 평가받았다.

기업은행 관계자는 “앞으로도 창업기업을 위한 다양한 지원프로그램을 통해 기업의 성장을 뒷받침하겠다”고 전했다.

