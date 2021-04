3월 거주자외화예금 927억달러…전월보다 26.7억달러↑

한국은행 '2021년 3월 중 거주자외화예금 동향'

[아시아경제 장세희 기자]3월 거주자외화예금이 증가세를 이어가면서 927억달러를 기록했다.

19일 한국은행이 발표한 '2021년 3월 중 거주자외화예금 동향'에 따르면 지난달 외국환은행의 거주자외화예금은 927억달러로 전월말(900억3000만달러) 대비 26억7000만달러 증가했다. 거주자외화예금은 국내 기업과 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출해 있는 외국기업 등의 국내 외화예금이다.

통화별로 달러화 예금(793억5000만달러)이 전달보다 24억3000만달러 증가하고 엔화예금(55억2000만 달러)도 1억7000만달러 증가했다. 달러화예금은 일부 기업의 결제 예정자금 일시 예치·증권사의 고객예탁금 예치 등으로 법인(+25억7000만달러) 위주로 증가했다.

엔화예금의 경우 기업의 외화차입금 일시 예치 등으로 증가해 55억2000만달러를 기록했다. 위안화예금도 17억8000만달러로 전달보다 1억달러 증가했다.

은행별로는 국내은행이 812억6000만달러로 15억7000만달러 증가했고, 외은지점은 114억4000만달러로 11억달러 증가했다.

주체별로는 기업예금이 733억3000만달러로 28억3000만달러 증가한 데 비해 개인예금은 193억7000만달러로 1억6000만달러 감소했다.

