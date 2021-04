[아시아경제 박지환 기자] 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 14,400 전일대비 2,350 등락률 +19.50% 거래량 12,454,675 전일가 12,050 2021.04.19 11:06 장중(20분지연) 관련기사 전 세계인에게 사랑받는 'K-콘텐츠', '이 종목'이 뜬다세계적인 기술력으로 점프업, 기대되는 이유오늘도 적중!! 정부 진단키트 도입 관련 최대 수혜주!! 저점 매수하세요 close 가 셀트리온과 공동개발한 코로나19 신속진단키트의 미국 식품의약국(FDA) 긴급사용승인 소식에 19%대 급등세다.

19일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시50분 기준 휴마시스는 전 거래일 대비 2300원(19.09%) 오른 1만4350원에 거래되고 있다. 장초반 가격 제한폭에 근접한 27.39%까지 오르기도 했다.

이날 휴마시스는 셀트리온과 공동 개발한 코로나19 신속항원진단키트 '디아트러스트'가 미국 FDA의 긴급사용승인을 획득했다고 밝혔다.

