매일유업, '셀렉스몰' 론칭…오픈 기념 이벤트

[아시아경제 임혜선 기자] 매일유업이 '셀렉스몰'을 론칭하고 오픈 기념 이벤트를 연다.

셀렉스는 매일유업의?50년?영양설계?노하우 및 매일?헬스?뉴트리션의?전문 연구를 바탕으로 만든?건강관리 브랜드다. 매일유업은 과학에 근거한 고객맞춤형 평생 건강관리를 위해 관련 연구개발을 지속하고 있다. 시니어 근감소증 예방을 위한 셀렉스 코어프로틴, 운동 전후 단백질 섭취를 위한 셀렉스 스포츠, 건강한 다이어트를 위한 셀렉스 슬림25, 이너뷰티 관리를 위한 셀렉스 밀크세라마이드 등 다양한 고객 니즈를 고려한 제품군을 보유하고 있다.

셀렉스몰에서는 맞춤형 건강관리를 위해 설계된 다양한 제품을 다양한 혜택과 함께 만나볼 수 있다. 셀렉스몰 회원에게는 회원 한정 할인가는 물론, 구매 금액 2%의 포인트 적립 혜택이 제공된다. 꾸준히 먹어야 하는 건강 관리 제품의 특징을 반영해, 정기배송 서비스도 론칭했다. 정기배송 신청 시에는 회원가 대비 5% 더 저렴한 가격에 제품을 구매할 수 있다.

셀렉스몰에서는 5월 4일까지 그랜드 오픈 기념 이벤트를 진행한다. 신규 가입 회원에게는 결제 시 현금처럼 사용할 수 있는 포인트 3000점을 비롯, 첫 구매에 사용할 수 있는 24시간 한정 웰컴 쿠폰과 반값 구매 기회를 제공한다.

이벤트 기간 동안 7만원 이상 구매한 고객에게는 추첨을 통해 박세리 싸인 골프 드라이버를, 정기배송을 신청하는 선착순 100명에게는 홈트레이닝 필수품인 요가매트를 선물한다. 이와 함께 9900원부터 시작하는 99특가전을 진행, 셀렉스 베스트 제품을 최대 67% 할인된 가격에 판매한다. 또한 4월 20일까지 일포쌍피 이너뷰티 제품 셀렉스 밀크세라마이드 체험팩을 990원에 한정 판매한다.

한편 매일유업 셀렉스 2018년 출시와 함께 성인영양식 시장을 개척, 현재까지 누적 매출 900억을 넘어섰다.

