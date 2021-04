창의융합인재 양성·특성화 교육혁신 추구

한국전통문화대학교는 19일 대학원종합연구관 1층 대강당에서 문화유산혁신인재개발원 개원식을 한다. 창의융합인재 양성과 특성화 교육혁신을 추구하는 공간이다. 'Only NUCH(National University of Cultural Heritage) Learning'이라는 비전 아래 독자적인 교육혁신 전략을 펼친다.

주요 추진업무는 ▲전공 간 융합교육 지원 ▲체계적인 교육과정 내실화 지원 ▲교양교육 개선·강화 및 비교과교육(Residential College) ▲학생 핵심역량 강화를 위한 교수·학습 지원 ▲미래형 비대면 교육 지원. 학제 간 융합교육과 외부기관과의 연계 교육을 수행하면서 하반기에 문화기술(CT, Cultural Technology) 분야 전공을 개설한다.

