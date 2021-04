한컴라이프케어, 올해 하반기 상장 추진

[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터 자회사 한컴라이프케어가 한국거래소에 코스피 상장을 위한 예비심사청구서를 제출했다고 19일 밝혔다.

상장 주관사는 미래에셋증권이다. 한컴 관계자는 "올해 하반기 상장을 목표로 기업공개(IPO) 절차를 밟을 예정"이라고 설명했다.

1971년 설립된 한컴라이프케어는 공기호흡기, 방독면, 방열복, 방화복, 산업 마스크 등 각종 안전장비 용품을 공급하고 있는 개인안전장비 전문 기업이다. 50년간 축적된 기술력 바탕으로 소방·공공기관에 제품을 공급하며 국내 공기호흡기 시장점유율 93%를 차지하고 있다.

또 방산기업으로 지정돼 군용 신형방독면인 K5방독면을 개발해 지속적으로 공급하고 있다. 2017년 한글과컴퓨터그룹에 편입된 이후 다양한 ICT 기술을 활용한 스마트 안전장비 개발에 힘쓰고 있다. 최근에는 지방자치단체의 CCTV 영상정보, 한국국토정보공사의 디지털트윈 정보를 연계한 소방안전서비스 플랫폼을 선보였고, 드론을 연계한 화재감시시스템 등을 접목한 스마트시티 재난안전 솔루션을 구축할 계획이다.

한컴라이프케어의 지난해 매출은 1518억원으로 2019년 대비 2배 이상 늘었으며, 영업이익은 387억원으로 24% 성장했다.

우준석 한컴라이프케어 대표는 "향후 상장을 통한 자금 유치로 핵심기술 역량 강화, 사업다각화를 추진하고 오는 2025년까지 개인안전장비 분야 세계 10위권 진입을 실현하겠다"라고 말했다.

