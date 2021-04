신한카드, 전국에 친환경 에코존 조성…서울숲 첫 오픈

'신한카드 딥에코' 포인트와 기부금으로 서울숲 내 친환경 수종 식재

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 서울시 생활권 녹지를 보존하고 쾌적한 도시환경을 만드는 비영리 재단법인 서울그린트러스트와 함께 서울숲 공원에 에코존을 조성했다고 19일 밝혔다.

에코존은 '신한카드 딥 에코'를 사용하며 친환경 생활을 실천하는 그린 컨슈머가 적립한 에코 기부 포인트와 신한카드가 기부하는 그린 캠페인 기금을 활용해 도심 내에 건강한 공원을 만들어가는 신한카드의 지속가능 ESG(환경·사회·지배구조) 프로젝트다.

에코 기부 포인트는 신한카드가 2019년 10월 출시한 딥에코 카드로 사용 시 적립되는 포인트로 1000 포인트 이상 적립되면 매월 서울그린트러스트에 기부돼 에코존 조성에 쓰인다. 특히 지난해 시행한 전기차 판매 시 일정금액을 기부하는 그린 모빌리티 캠페인에서도 이번 서울숲 에코존 재원을 조성했다.

서울 성동구 서울숲에서 진행된 이번 에코존 행사에는 문동권 신한카드 경영기획그룹장과 이한아 서울그린트러스트 사무처장 등 주요 관계자들이 참석했다.

이번에 개장한 1호 에코존은 서울숲 공원 내 사색의 길부터 가족 마당까지 약 1300㎡에 걸쳐 선형녹지로 조성됐으며, 자생 수종 중에서도 특히 공기정화 효과가 탁월한 수종들로 구성해 에코존만의 특색을 더했다.

신한카드는 서울숲 에코존을 시작으로 향후 지역별로 필요한 기능에 맞는 에코존을 지속적으로 조성할 계획이다.

신한카드 관계자는 "전국 단위로 도심 내 공원을 지속적으로 조성하는 에코존 프로젝트가 친환경 공원 운영 모델로 자리잡고, 고객들의 친환경 라이프와 함께 할 수 있기를 기대한다"며 "신한금융그룹의 ESG 전략 방향인 '친환경', '상생', '신뢰'를 바탕으로 다양한 ESG 및 사회공헌 활동을 적극적으로 실천할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr