[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구의회(의장 조영훈) 의원들이 지난 15일 중구 보건소와 중구예방접종센터를 방문했다.

이번 방문은 코로나19 방역 최전선에 있는 의료진과 공무원의 노고를 위로하고 백신 접종에 따른 전반적인 상황을 확인하기 위해 마련됐다.

의원들은 지역사회 안전을 위해 수고하는 의료진과 관계공무원들을 찾아 떡과 음료수 등 간식을 전달, 응원과 감사의 마음을 전했다.

이어 예방접종센터 운영 상황을 꼼꼼히 살피고 향후 추진 방향을 논의하는 시간도 가졌다.

조영훈 의장은 “코로나19가 장기화되면서 의료진과 공무원들이 격무에 참으로 고생이 많다. 그럼에도 묵묵히 소임을 다해주어 너무나도 감사하다”며 “의회에서도 현장에서의 애로사항이나 건의에 귀 기울이며 코로나19 종식까지 필요한 모든 노력과 지원을 다하고자 한다”고 말했다.

