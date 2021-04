독일 "일본 원전오염수 방류 통지받아…영향 등 설명 들을 것"

[아시아경제 김수환 기자] 독일 정부가 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정에 대한 통지를 받았다며 향후 가능한 영향 등에 대해 설명을 들을 것이라고 밝혔다.

독일 환경부는 17일(현지시간) 정부 기자회견 질의에 대한 서면답변에서 "일본 정부는 지난 13일 후쿠시마 원전 보관수를 바다에 방류하겠다는 전략을 발표했다"며 "독일 환경부에 이에 대해 통지했다"고 전했다.

환경부는 "준비작업은 즉시 시작되지만, 실제 방류는 2년 후 이뤄질 것이라고 했다"고 덧붙였다.

그러면서, "일본 측에서는 독일 환경부에 이에 대한 설명을 위한 대화를 제안했고 환경부는 이 기회를 활용해 앞으로의 진행과 가능한 영향에 대해 규명할 계획"이라고 밝혔다.

앞서 지난 13일 독일 정부 기자회견에서는 일본 내각이 정화된 냉각수 수백만 리터를 태평양에 방류하기로 했다면서 이에 대한 독일 정부의 입장을 묻는 질의가 이뤄졌지만, 답변은 추후 서면으로 이뤄졌다.

