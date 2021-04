"무역실무 교육·컨설팅 지원"…'청년글로벌마케터' 참여기업 모집

[아시아경제 김보경 기자] 한국중소벤처무역협회는 중소벤처기업부, 중소벤처기업진흥공단과 공동으로 '청년글로벌마케터' 사업에 참여할 기업을 모집한다고 18일 밝혔다.

청년글로벌마케터 사업은 중소기업의 수출담당자에게 정부 지원으로 무역실무 교육, 전문가 컨설팅, 바이어 매칭 및 화상 상담회 참여, 해외마케팅 활동비 등을 지원하는 사업이다.

참가자격은 2019년 1월 이후에 청년(만 19세~ 34세)을 채용했거나 또는 올 상반기 중 채용계획이 있는 중소기업이다. 모집규모는 총 130개 기업으로 기업당 1명씩 신청 가능하다.

사업 대상으로 선정되면 무역실무와 마케팅 기법을 배울 수 있고 무역전문가로부터 컨설팅도 받을 수 있다.

해외 바이어 화상상담 뿐만 아니라 해외 출장이 필요한 경우 항공료 및 해외체재비도 최대 180만원까지 받을 수 있다. 빠른 업무 습득과 조직문화 적응을 위해 6개월간 월 12만원씩 멘토링 비용도 지원한다.

참여를 희망하는 중소기업은 오는 28일까지 한국중소벤처무역협회 홈페이지에서 신청하면 된다.

