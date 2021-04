현대L&C, 셀프 인테리어족 위한 '보닥 플레이트' 리뉴얼 출시

[아시아경제 김보경 기자] 현대L&C가 누구나 손쉽게 실내 공간을 꾸밀 수 있는 셀프 인테리어 건자재 제품 라인업 확대에 나선다.

현대백화점그룹 계열 종합건자재 기업 현대L&C는 DIY형 인테리어 건자재 제품 '보닥 플레이트'를 리뉴얼 출시한다고 18일 밝혔다. 현대L&C 관계자는 "자신의 개성에 맞춰 집안을 꾸미는 셀프 인테리어족을 겨냥해 신제품을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 DIY 인테리어 제품 군의 신제품을 지속적으로 선보이며 라인업을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

보닥 플레이트는 스티커 방식의 벽면 마감재로 전문 도구 없이 손쉽게 꾸밀 수 있는 DIY형 제품이다. 후면에 특수 점착 처리가 되어 있어 표면이 고르지 않은 벽이나 유리, 타일, MDF(중밀도 섬유판) 등 다양한 접촉면에 깔끔하게 부착할 수 있는 점이 특징이다. 낙서로 지저분해진 아이 방, 곰팡이로 얼룩진 발코니 벽체 등 여러 공간에 활용할 수 있다.

현대L&C는 이번 리뉴얼을 통해 대리석 느낌의 '마블 스톤' 패턴 9종과 화이트, 베이지, 핑크 등 '솔리드' 패턴 5종으로 구성된 총 14종의 디자인을 선보인다. 패널의 평평한 표면을 유지할 수 있도록 하는 내장재를 PP(폴리프로필렌) 소재로 변경해 가벼우면서도 표면이 견고히 유지되도록 업그레이드했다. 항균, 항곰팡이 기능도 추가돼 쾌적한 환경 조성에 도움이 된다.

현대 L&C관계자는 "보닥 플레이트를 비롯한 자사의 셀프 인테리어 건자재 제품들은 환경 호르몬으로 분류되는 프탈레이트계 가소제를 전혀 사용하지 않았다"며 "카드뮴·수은·납 등 6대 중금속 유해 물질이 함유되지 않아 가정뿐 아니라 보육시설 등에서도 안심하고 사용할 수 있다"고 밝혔다.

