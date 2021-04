무협, 5월29일 국제무역사 1급 특별 추가시험 시행

급증하는 응시생 수요 반영

4월26일~5월13일 인터파크티켓서 온라인 접수

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 최근 급증하는 국제무역사 1급 자격시험 수요를 반영해 오는 5월29일 특별 추가시험을 시행한다고 18일 밝혔다.

특별 추가시험은 4월26일 오전 9시부터 5월13일 오후 5시까지 인터파크티켓을 통해 온라인으로만 접수할 수 있다.

국제무역사 자격시험은 협회 무역아카데미가 무역업계 종사자와 예비 무역인들의 무역실무 자질 향상과 능력 검증을 위해 시행한 민간 자격시험으로 매년 2월과 8월 연 2회 실시해 왔다. 그러나 최근 취업준비생들이 가산점을 얻을 수 있는 각종 자격시험이 코로나19 영향으로 취소 또는 연기되자 국제무역사 등 정상적으로 치러지는 자격시험에 응시생이 몰리고 있다.

장석민 무역아카데미 사무총장은 "취준생들의 응시 수요가 높은 만큼 방역에 만전을 기해 안정적으로 운영이 가능한 선에서 응시 기회를 늘리는 것이 좋겠다고 판단했다"면서 "이번 특별시험은 전국 12개 지역 15개 고사장에 3800여석을 마련했다"고 전했다.

신청자가 많을 경우 고사장이 조기 마감될 수 있다. 무역협회는 원활한 시험접수를 위해 시험 접수기간 전 무역아카데미와 인터파크티켓 홈페이지에 각각 미리 가입하라고 권유했다.

코로나19 확산 방지를 위해 시험 당일 37.5도 이상의 발열이나 기침 등 의심 증상이 있으면 응시가 불가능하다. 시험 관련 자세한 정보는 무역아카데미 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

