[아시아경제 박지환 기자] 현대중공업은 16일 아시아 소재 선사로부터 6364억원 규모의 LNGC 3척 공사를 수주했다고 공시했다.

이는 지난해 연결기준 매출액의 7.66%에 해당한다.

