김종인 만난 금태섭 "존경하는 분…좋은 말씀 들어"

[아시아경제 금보령 기자] 금태섭 전 더불어민주당 의원이 16일 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장과의 전격 회동을 끝낸 후 "좋은 말씀 잘 듣고 나왔다"는 소감을 내놨다.

금 전 의원은 이날 아시아경제와의 통화에서 "김 전 위원장과는 종종 찾아뵙고 말씀 듣는 그런 관계였다"며 "존경하는 분이니까 고민이 있거나 무슨 일이 있을 때 만나 상의도 드린다"고 밝혔다. 금 전 의원과 김 전 위원장은 이날 오전 서울 중구 한 호텔에서 만나 약 한 시간 동안 대화를 나눴다.

이날 있었던 대화 내용에 대해서는 "개인적 만남이라 내용을 말하기 어렵다"며 선을 그었다. 다만 금 전 의원은 "정치권 어른이고 대선배셔서 제 생각을 말씀드렸고, 앞으로 어떻게 할 건지 등에 대해서 말씀을 들었다"고 설명했다.

앞으로 양측이 다시 만날 가능성도 열어뒀다. 금 전 의원은 "자주 찾아뵙겠다고 말씀드렸다"며 "구체적으로 언제 또 만날 건지는 정해진 게 없다"고 말했다.

한편 이날 회동은 김 전 위원장의 제안을 통해 성사된 것으로 알려졌다. 김 전 위원장은 금 전 의원과의 회동 후 기자들과 만난 자리에서 "지난 재보궐선거 때 오세훈 서울시장 위해 유세도 해줘서 고맙다는 얘기하려고 오늘 만나자고 했던 것"이라고 얘기했다.

