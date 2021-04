[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 혜리가 활짝 핀 미모로 시선을 사로잡았다.

혜리는 최근 자신의 인스타그램에 "반갑습니다"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 혜리는 핑크색 꽃다발을 한아름 안고 카메라를 응시하고 있다. 작은 얼굴에 뚜렷한 이목구비를 자랑하는 혜리의활짝 핀 미모가 시선을 사로잡는다.

한편, 혜리는 오는 5월 방영 예정인 tvN 새 드라마 '간 떨어지는 동거'에서 요즘 대학생 이담 역을 맡아 배우 장기용과 호흡을 맞출 예정이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr