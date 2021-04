과학융합콘텐츠 지원 사업 한달간 공모

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 15일부터 다음달 14일까지 30일간 ‘2021년 과학융합콘텐츠 지원사업’ 공모를 진행한다.

원천스토리 창작 분야와 과학융합콘텐츠 제작, 2개 분야로 나누어 모집한다. 총 14개 내외 과제를 2억7000만원 이내에서 지원한다. 오는 26일 사전접수를 한 희망 기관들에게 온라인 사업설명회를 실시한다

원천스토리 창작 지원은 과학을 주제로 하는 드라마, 영화 시나리오, 만화 및 소설 원고, 연극·뮤지컬 대본으로, 2차 저작물로의 확장성을 가진 스토리를 4개 과제 내외, 1000만원 이내에서 지원한다

과학융합콘텐츠 제작 지원은 과학을 주제로 하는 방송 플랫폼(TV, 팟캐스트 등) 콘텐츠 제작, 단편영화 제작 및 유통, 웹툰 및 웹소설 제작과 연재, 과학을 주제로 하는 각종 공연과 전시 분야로 10개 과제 내외 3000만원 이내에서 지원할 예정이다

특히 올해는 그동안 지원을 해왔던 1인 방송 플랫폼 대신 공공방송 플랫폼(케이블TV, 공중파)으로 지원 대상을 변경했다.

신청은 한국과학창의재단 사업관리시스템에서 가능하며 자세한 사항은 한국과학창의재단 누리집에서 확인 가능하다.

