[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 16일 딸기와 블루베리를 소재로 한 ‘소프트크림 더블베리’를 출시했다고 밝혔다.

소프트크림 더블베리는 딸기와 블루베리의 두 가지 맛을 동시에 느낄 수 있는 가심비(가격대비 심리적 만족도) 제품이다. 시즌 한정 메뉴로 봄이 제철인 딸기와 여름이 제철인 블루베리를 혼합해 맛을 만들었다.

미니스톱 관계자는 “제철과일을 소재로 만들어 계절감을 강조한 소프트크림”이라며 “앞으로도 계절에 맞는 다양한 맛의 소프트크림을 개발할 예정”이라고 말했다.

한편, 미니스톱은 서울사회복지 공동모금회와 협약을 체결하고 소프트크림 전 상품의 본부판매수익 1%를 기부하고 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr