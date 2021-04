SGI서울보증, 전라북도 인증·창업기업 위한 보증지원

보증한도 30억까지 확대, 보험료 할인 등 제공

[아시아경제 기하영 기자]서울보증보험은 15일 전라북도와 '전라북도 인증·창업기업 보증지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 서울보증보험은 전라북도에서 주관하는 인증·창업기업 지원 사업에 선정된 기업에 대해 우대 보증지원을 실시한다.

창업기업은 각종 인허가와 계약수주에 필요한 인허가보증보험 및 이행보증보험 상품을 별도의 담보 없이 신용으로 이용할 수 있다. 기업당 2년간 5억원의 특별 신용한도를 부여받는다.

인증기업은 이행보증보험, 상생선금신용보험 보험료 10% 할인, 기업 신용등급별 보증한도 최대 30억원 확대를 지원받는다.

더불어 협약 대상에 선정된 모든 기업은 중소기업 역량 강화를 위해 임직원 교육 프로그램과 기업신용 관리 컨설팅 서비스를 무상으로 제공받을 예정이다.

유광열 서울보증보험 대표이사는 "서울보증보험은 정부 부처, 지방자치단체와의 MOU를 통해 중소기업 보증지원에 앞장서 왔다"며 "이번 협약이 추가 판로 개척과 코로나19로 인한 어려움을 극복하는데 큰 보탬이 됐으면 한다"고 말했다.

한편, 서울보증보험은 업무 협약식에 이어 전북 사랑의 열매에 기부금 3000만원을 전달했다. 기부금은 코로나19로 인해 생계가 어려운 전라북도 거주 취약계층을 위해 쓰일 예정이다.

