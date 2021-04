[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양에서 지인 접촉 등 20명의 추가 확진자가 나왔다.

고양시는 "14일 오후 7명, 15일 오후 4시 기준 13명 등 총 20명이 코로나19 확진 판정 받았다"고 이날 밝혔다.

시에 따르면 지인 접촉 9명, 가족 간 감염 4명, 타지역 확진자 접촉 2명, 해외 입국 1명, 실용 음악학원 관련 1명, 그 외 3명은 감염 경로를 조사 중이다.

지역별로는 덕양구 6명, 일산동구 4명, 일산서구 8명, 타지역 2명 등이다.

일산서구 소재 실용 음악학원 관련해서는 이날 1명이 추가 발생해 누적 확진자는 25명이다.

이날 오후 4시 기준 고양시에서 코로나19 확진 판정받은 감염자는 총 2596명이고, 고양시민 확진자는 2500명(국내 감염 2417명, 해외 감염 83명)이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr