[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 14일 오후 ‘신길1동 동네탐방’ 소통행정 중 장훈고등학교 도서관 시설물을 점검했다.

채 구청장은 이 날 지역주민, 소상공인들과 만나 구정과 건의사항을 듣고 장훈고 통학로 점검과 학부모 간담회를 연이어 진행했다.

이후 신길동 경남아파트 시설을 살핀 뒤 공동주택 입주자 대표와 주민 제안, 아이디어를 공유하는 소통의 시간을 이어갔다.

채현일 구청장은 "주민 의견에 깊이 공감하며 건의해주신 내용 세심히 검토, 구민 눈높이에 맞춘 탁트인 구정 더욱 열심히 펼쳐나가겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr