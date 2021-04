[골프토픽] PGA투어 "백신 맞으면 코로나19 검사 면제"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…"코로나19 검사 면제."

미국프로골프(PGA)투어가 백신을 맞은 선수와 캐디는 코로나19 검사 대상에서 제외한다. 미국 ESPN이 14일 "PGA투어는 최근 백신 접종 14일이 지난 선수와 캐디 모두 대회에 앞서 시행하는 코로나19 검사를 받지 않아도 된다고 공지했다"고 전했다. PGA투어와 챔피언스(시니어)투어, 콘페리(2부)투어 모든 대회에 적용된다.

ESPN은 "PGA투어가 백신 접종을 강제하지는 않는다"면서 "다만 이번 조치가 선수나 캐디들에게 권고하는 효과를 가져올 것"이라는 전망을 곁들였다. PGA투어는 현재 선수와 캐디, 코치, 트레이너, 에이전트 등 대회장에 출입하는 인원에 대해 코로나19 검사가 진행중이다. 또 전(前) 주 대회에 출전하지 않았던 선수들은 출발 전 집에서 테스트를 받는다. "선수 전원이 백신을 접종하면 이런 과정들이 없어질 것"이라고 덧붙였다.

김현준 골프전문기자