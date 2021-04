[아시아경제 이민지 기자] 한국거래소는 현직 임원의 횡령 및 배임 혐의와 관련해 유가증권시장 상장규정 제49조에 따라 동사가 기업심사위원회 심의대상에 해당되는지 여부를 결정할 예정이라고 14일 공시했다.

지코 지코 010580 | 코스피 증권정보 현재가 306 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 306 2021.04.14 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-29일지코, 29억 규모 대출 원리금 연체 발생[e공시 눈에 띄네]코스피-2일 close 는 현재 2019년, 2020년 감사보고서 의견 거절로 매매거래 정지 중이며 매매거래 정지는 상장폐지기준 및 상장적격성 실질심사 해당사유 해소시까지 지속될 예정이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr