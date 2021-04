조응천 "도종환, 좌표 찍히고 양념당한 초선들 보호하라"

[아시아경제 김초영 기자] 조응천 더불어민주당 의원이 14일 도종환 비상대책위원장을 향해 "폭력적으로 쇄신을 막는 행위를 좌시하지 말고 소수 강성 지지층들로부터 다수 당원과 뜻있는 젊은 의원들을 보호하라"고 촉구했다.

조 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 '당 쇄신을 가로막는 폭력적 언행을 수수방관할 것인가'라는 제목의 글에서 "어제 발표된 '더불어민주당 권리당원 일동' 명의의 성명서는 어렵게 입을 뗀 초선의원들에 대해 거칠고 다듬어지지 않은 언사로 주눅들게 하려는 의도로 보여진다"며 이같이 말했다.

조 의원은 "아직도 우리 당 주류세력들은 변화를 거부하며 민심보다는 소위 '개혁'에 방점을 두는 쪽으로 방향을 잡은 것 같아 솔직히 힘들다"며 "특히 우리 당에서 금기어 혹은 성역화된 조국 전 법무부 장관에 대한 문제는 요 몇 년 전 보수정당의 '탄핵'과 같이 앞으로 두고두고 우리의 발목을 잡을 아킬레스건으로 작동할 것 같다"고 밝혔다.

이어 "(성명서의) '배은망덕'이라는 단어, 조국 전 장관을 적극 지지하는 더불어민주당 권리당원 일당이라고 자처하는 일부 강성 지지층들 아니면 국회의원이 될 수 없었다는 전제가 깔려있다면 참으로 오만하고 전근대적인 발상의 발로가 아닐 수 없다"고 지적했다.

그는 "당내에 이런 성명에 힘을 싣는 사람들이 적지 않은 것도 사실"이라며 "몇몇 셀럽들이 초선의원 5명의 휴대전화 번호를 노출시켜 좌표를 찍고 양념을 촉구했다. 맷집이 약한 의원들은 진저리치며 점점 입을 닫고 있다"고 개탄했다.

그러면서 "국민들은 우리 당을 한심하게 보고 내년 3월에도 야당이 미심쩍어 보이지만 여전히 진절머리 나는 우리 당을 혼내주기 위해 야당 대선후보를 찍을 수밖에 없었다고 실토할 것 같지 않냐"며 당의 쇄신을 촉구했다.

앞서 민주당 초선의원 5명이 지난 9일 조국 사태를 반성하는 성명을 낸 것을 두고 민주당 권리당원들은 13일 "초선의원들은 4·7 보궐선거 패배 이유를 청와대와 조국 전 장관의 탓으로 돌리는 왜곡과 오류로 점철된 쓰레기 성명서를 내며 배은망덕한 행태를 보였다"며 비난했다.

