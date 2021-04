대면·비대면 축제를 통해 군민의 코로나19 극복 희망 선사 예정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군민의 날 기념행사 추진위원회는 제1차 회의를 열고 ‘2021년 거창군민의 날 기념식 및 거창 한마당 대축제’를 오는 9월 30일부터 10월 3일까지 4일간 개최하기로 했다고 14일 밝혔다.

위원회는 2021년 거창군민의 날 기념식 및 거창 한마당 대축제 개최 일정을 이같이 결정하면서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산이나 진정 추세를 지켜보고 비대면·온라인과 대면 개최 방안을 함께 준비해 줄 것을 관련 부서에 주문했다.

안철우 위원장은 “코로나19로 축제 개최가 불투명한 상황이지만, 오랜 기간 힘들어하는 군민을 위해 거창 한마당 대축제를 개최하는 방향으로 일정을 결정했다”며 “코로나19가 빨리 종식돼 대면 축제로 개최되기를 희망한다”고 말했다.

