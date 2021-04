경기도, 갑질·부정청탁 공무원 '중징계'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 갑질 비위로 조사가 진행 중인 자신의 배우자가 근무하는 B시청에 찾아가 담당 공무원의 조사업무에 개입하는 것은 물론 자신의 배우자를 장기교육 대상자에 선발되도록 부정 청탁한 경기도청 소속 공무원 A씨에 대해 징계절차에 착수했다.

경기도는 최근 A씨의 조사 개입과 부당 청탁 정황을 확인하고 경기도 인사위원회에 중징계 요청하기로 했다고 14일 밝혔다.

도 조사 결과 도청 감사관실 근무 경력이 있는 A씨는 갑질 비위로 조사가 진행 중인 배우자가 근무하는 B시 조사담당 공무원을 찾아가 대리인으로 조사에 참여하게 해 달라고 하는 등 조사에 개입한 것으로 드러났다.

A씨는 특히 자신의 도 감사관실 경력을 내세우면서 배우자에 대한 담당공무원의 조사가 잘 이뤄져야 한다는 등 위압적 태도로 부적절한 언행을 한 것으로 조사됐다.

B시 조사담당 공무원은 A씨로부터 보복을 당할 수 있다는 압박감을 받은 것으로 확인됐다.

A씨는 이외에도 조사를 받고 있는 자신의 배우자가 1년 장기교육을 신청하자 B시 부시장에게 전화를 걸어 배우자를 교육대상자로 선정해 달라고 청탁한 사실도 확인됐다.

도 관계자는 "A씨의 행위는 지방자치단체의 독립성ㆍ자율성을 침해한 것으로 공직사회의 반발과 도에 대한 불신 등을 초래해 중징계를 요구했다"면서 "다시는 이런 일이 재발되지 않도록 엄정 조치하고 공직기강을 확립하겠다"고 강조했다.

