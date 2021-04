[아시아경제 온라인이슈팀] 한예슬이 시원한 여름 패션을 선보였다.

최근 패션 매거진 퍼스트룩은 한예슬과 함께한 화보를 공개했다.

본인이 모델로 활동 중인 브랜드 더엣지(The AtG)와의 화보 촬영에 임한 한예슬은 등이 훤히 드러나는 파격적인 상의와 화려한 외모를 돋보이게 하는 레드립, 도도한 표정으로 눈길을 끌었다.

한편 올해 41세가 된 한예슬은 유튜브, 광고 등을 통해 대중들과 소통하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

