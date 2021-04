롯데케미칼 첨단소재, 글로벌 환경성적표지 인증

[아시아경제 최대열 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 287,000 전일대비 2,000 등락률 -0.69% 거래량 130,655 전일가 289,000 2021.04.14 11:05 장중(20분지연) 관련기사 롯데케미칼 울산공장 '그린팩토리' 전환롯데케미칼·삼성엔지니어링, '탄소중립 친환경사업 확대' 위한 그린 파트너십 구축롯데케미칼, 현대케미칼 주식 1200억원에 추가취득 close 은 컴파운드 제품 GC-1214가 글로벌 안전·환경 인증기관인 UL로부터 환경성적표지(EPD) 인증을 받았다고 14일 밝혔다. 이번에 인증받은 제품은 재활용 플라스틱 원료인 PCM PC를 적용한 첨단소재사업의 대표 소재로 생산 과정에서 이산화탄소 배출량이 일반 제품 대비 약 15% 줄어든다. 불이 붙어도 잘 타지 않는 성질을 확보해 대형 가전제품에 널리 쓰이고 있다. 삼성전자의 사이니지TV뒷면 커버에 적용됐다.

회사는 이번에 인증을 딴 배경에 대해 "환경문제 이슈와 친환경인증에 관한 글로벌 고객 관심이 높아지고 제품 생산에 대한 전 과정 평가 수행결과에 따른 이산화탄소 배출량에 대한 요청이 지속적으로 늘고 있다"고 설명했다.

안전 관련 기술 인증 서비스를 제공하는 UL사는 전 세계적으로 가장 공신력이 우수한 기관으로 꼽힌다. 이 곳 인증이나 자격 없이는 소재시장에 진입하기 힘들다. 이영준 롯데케미칼 첨단소재사업 대표는 "고객 필요에 부합하는 소재와 솔루션을 개발해 첨단소재사업의 글로벌 경쟁력을 한층 높여 나가겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr