매일유업, 셀렉스 신규 BI 공개…고객지향적 맞춤형 건강관리 브랜드

[아시아경제 임혜선 기자] 매일유업은 성인영양식 전문브랜드 셀렉스가 ‘고객지향적 맞춤형 건강관리’라는 정체성을 강화하기 위해 BI(브랜드 아이덴티티)를 교체했다고 14일 밝혔다.

새로운 BI는 ‘과학에 근거한 고객지향적 맞춤형 평생 건강관리’라는 콘셉트 하에, 역동적 워드마크 형태를 채택했다. 메인 색상인 ‘셀렉스 그린’은 고객의 건강한 라이프 스타일을 상징하며, 온·오프라인 모두에 적용이 용이한 서체를 사용해 확장성을 높였다.

셀렉스는 새로운 BI를 적용하며 제품 패키지도 리뉴얼한다. 새 패키지는 주목도가 높은 컬러박스로 제품 정보를 쉽고 명확하게 표현하며 신뢰받는 전문 브랜드 이미지를 강화한다. 이와 함께 과학적으로 설계한 셀렉스만의 가치를 강조하기 위해 매일유업 생애주기별 영양설계 전문 브랜드 ‘매일 헬스 뉴트리션’을 전면에 부각한다.

또한 새롭게 개발한 ‘코어프로틴 3색 심벌’은 매일유업이 독자개발한 ‘단백질, 류신, 비타민D’ 영양 설계를 상징한다. 셀렉스 코어프로틴 분말, 프로틴 음료, 프로틴 바 제품에 공통적으로 3색 심벌을 적용함으로써 각 제품을 코어프로틴 라인으로 통합하고, 셀렉스만의 근육·뼈건강 시스템을 강조하는 것이다.

셀렉스의 신규 BI 및 패키지 디자인은 셀렉스 스포츠 웨이프로틴, 프로틴 음료, 프로틴 바, 코어프로틴 분말 순으로 순차적으로 적용된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr