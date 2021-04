경기도 대변인 "日, 오염수 방출은 죄악이고 반문명적 범죄"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 후쿠시마 원자력발전소의 오염수 해양 방출에 대해 즉각 중단을 촉구하고 나섰다.

김홍국 경기도 대변인은 13일 페이스북을 통해 "일본 정부가 13일 오전 각료회의를 통해 후쿠시마 원자력 발전소 오염수의 해양 방출을 결정했다"며 "일본 정부의 결정은 이웃나라인 대한민국뿐 아니라 최근 코로나19 팬데믹으로 고통받는 지구촌 전체의 안전을 위협하는 인류 대재앙의 출발점"이라고 비판했다.

이어 "엄중 규탄하며, 깊은 반성과 함께 즉각 중단할 것을 촉구한다"며 "일본은 주변국 국민의 생명과 안전을 위협하는 일이 얼마나 큰 죄악이며, 반문명적 범죄인지를 깊이 성찰해야 할 것"이라고 경고했다.

나아가 "일본 정부는 국제 사회와 주변국과의 협의 없는 독단적 결정에 이어, 자국민 마저도 반대하는 오염수 방류 조치를 즉각 중단하고 사과해야 한다"며 "우리 정부도 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류로 인해 국내 해양 생태계와 수산업계에 악영향을 미칠 가능성이 크다는 점에서 강력 대응해 달라"고 주문했다.

특히 "이런 반인류적, 반문명적 결정을 하면서 주변국의 이해와 동의도 구하지 않는 일본의 행태는 과거 주변국을 군국주의의 이름으로 침탈하고 만행을 저질렀던 일본 제국주의 시절을 떠올리는 참담한 일"이라며 "자신들이 관리 잘못으로 발생한 원전사고의 부산물인 방사성 오염수를 고의로 주변국 바다에 배출하는 것은 과거 제국주의 시절 못지않은 범죄 행위가 될 것"이라고 직격탄을 날렸다.

또 "세계의 엄중한 경고에도 오염수 방류를 강행한다면, 일본은 세계의 공적이 될 것"이라며 "경기도는 일본 정부가 불공정하고 부도덕한 범죄행위를 즉각 철회하고, 즉각 중단 및 사과할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

앞서 이재명 경기도지사도 지난해 10월26일 페이스북에 올린 '탈원전은 가야할 길...후쿠시마 오염수 방류 안됩니다'란 글을 통해 "일본 정부가 비이성적인 방류계획을 철회하고, 특정비밀보호법으로 제한한 정보를 투명하게 공개하라"고 요구했다.

