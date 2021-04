[아시아경제 이민우 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 280,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 58,724 전일가 280,000 2021.04.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 소비 살아났는데 … '4차 대유행' 조짐에 유통가 긴장신세계, 지난달 매출액 전년 동기 대비 50.59%↑봄볕에 소비심리 활짝 … 백화점 패션 살아났다 close 는 자회사인 대전신세계에 1700억원 규모의 채무보증을 결정했다고 13일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr