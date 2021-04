고흥군, 도서관주간 군립도서관으로 놀러오세요

남부도서관·북부도서관·포두작은도서관 행사 운영

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 ‘제57회 도서관주간’을 맞아 13일부터 지역주민 등을 대상으로 독서문화 행사를 운영한다고 밝혔다.

도서관주간은 한국도서관협회에서 도서관 활성화와 독서생활 진작을 위해 지난 1964년부터 매년 4월 12일부터 18일까지 운영하는 전국 독서문화 캠페인이다.

군은 이번 도서관주간을 “당신을 위로하는 작은 쉼표 하나, 도서관”이라는 공식 주제 아래 도서관이 책을 읽는 공간을 넘어 지역주민들에게 희망과 여유를 줄 수 있는 공간이 될 수 있도록 진행한다는 계획이다.

이번 도서관주간 행사 공통 프로그램으로 ▶써보고 싶었던 명작 챌린지, ▶나의 반려식물 나눔을 준비했다.

각 도서관별로 ▶그림책 원화 전시(남부·북부도서관), ▶블라인드 북 대출(남부·북부도서관), ▶동화책 무료 나눔(남부도서관), ▶봄꽃 원예 전시(남부도서관), ▶잡지 무료 나눔(북부도서관) 등의 프로그램을 펼친다.

참여 방법은 사전 신청 없이 현장에서 선착순으로 모집하며 도서관 회원이면 누구나 참여 가능하다.

군 관계자는 “이번 도서관주간 행사를 통해 도서관의 가치를 알리고 코로나19 장기화로 지친 지역 주민들이 조금이라도 위로를 받기를 바란다”고 전했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr