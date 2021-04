민주당 3선도 반성문, 조국사태는 빠졌다

민생 경제 회복 주력 뜻 강조

김영진 "당원 질책 깊이 새겨"

"문제 진단하고 혁신책 찾을 것"

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 더불어민주당 초·재선 의원에 이어 3선 의원들이 13일 당 쇄신방안을 논의했다. 이날 3선 의원들은 당의 중추로써 4·7 재보궐선거에서 확인된 민심에 대해 큰 책임감을 갖고 반성한다고 밝혔다. 앞서 초선의원들은 ‘조국 사태’에 따른 청년들의 박탈감을, 재선의원들은 국민들과 공감이 부족한 ‘성인지 감수성’ 등을 사과하며 연달아 뼈아픈 핵심을 지적한 반성문의 연장선이다. 다만 조국 사태에 대해서는 초·재선 의원들과 달리 아예 언급이 없었다.

이날 오전 민주당 3선 의원 25명 중 18명은 국회의원회관에서 열린 회동에 참석해 4·7 재보궐선거 참패 원인과 향후 개선 방향 등을 논의했다. 오전 8시부터 진행된 회의는 세 시간가량 진행됐다. 앞서 초·재선 의원들의 자성 강도 및 수위를 놓고 ‘내부 총질이다’ ‘편 가르기 하지 마라’ 등의 비판이 있었던 만큼 3선 의원이 갖는 무게감에 견줘 신중함을 갖고 접근하려는 고민의 흔적이 엿보인다.

이날 초점은 재보궐선거 패배 책임과 등 돌린 민심 회복을 위한 당 쇄신 방안이었다. 윤관석 의원은 이날 회동 직후 기자들과 만나 "4·7 재보선을 통해 확인된 민심을 철저히 반성·성찰하고 뼈를 깎는 혁신에 앞장서겠다"고 말했다. 이어 "초선과 재선 의원 간담회에서 나온 의견과 문제의식을 공감하며 존중을 표하고, 당의 중추를 담당하는 3선으로서 더 큰 책임감을 갖고 더 많은 반성과 치열한 실천을 민생 정책현장에서 해결해나가겠다"고 강조했다.

이날 조국 전 법무부 장관 사태에 대한 언급은 나오지 않았던 것으로 알려졌다. 윤 의원은 조국 사태에 대해 별도 언급이 있었냐는 질문에 "논의가 없었다"고 대답했다. 앞서 초선의원 81명은 4·7 재보궐선거 직후인 지난 9일 ‘조국 사태’ 반성문을 썼다가 강성 지지자들에게 강한 비난을 받았고, 재선의원 49명도 전일 회동에서 초선 의원들의 반성 메시지에 적극 공감한다며 조국 사태를 에둘러 언급하며 반성 메시지를 낸 것과는 대조적이다.

김영진 원내대표 직무대행은 이날 원내대책회의에서 "초선, 재선, 3선들의 문제의식에 공감한다"면서 "초선부터 중진까지 모든 의원의 다양한 의견과 당원들의 질책을 깊이 새겨 정확하게 문제를 진단하고 확실하게 혁신의 해결책을 찾겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr