정부, '日 원전 오염수 방류결정' 관련 긴급 관계차관회의 소집(상보)

[세종=아시아경제 손선희 기자] 일본 정부가 후쿠시마 원전 부지 내 보관 중인 방사능 오염수를 바다에 방출하기로 결정한 가운데 정부가 13일 오전 10시 긴급 관계차관회의를 소집했다.

이날 회의는 구윤철 국무조정실장 주재로 외교부, 원자력안전위원회, 해양수산부, 과학기술정보통신부, 환경부, 보건복지부, 식품의약품안전처, 문화체육관광부 등 관계부처 차관들이 참석했다.

정부는 논의를 거쳐 이날 오전 11시께 정부 공식 입장을 발표할 계획이다. 정부는 일본 정부의 결정을 강력 규탄하면서 향후 국제사회와 공조해 나갈 방침으로 전해졌다.

앞서 일본 정부는 이날 오전 후쿠시마 원전 오염수 125만톤(2021년 3월 기준)을 바다에 방출하기로 결정했다고 발표했다. 구체적 방출 시기와 방법은 도쿄전력이 세부계획을 수립한 뒤 일본 원자력규제위원회 인가를 거쳐 시행할 계획이다. 실제 실행에는 약 2년이 소요될 것으로 예상된다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr