[클릭 e종목]"씨에스윈드, 2024년 매출 3조 목표...크지만 합리적"

[아시아경제 박지환 기자] 메리츠증권은 13일 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 83,700 전일대비 1,300 등락률 +1.58% 거래량 787,939 전일가 82,400 2021.04.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 다가오는 1분기 실적시즌 챙길 것 세 가지는씨에스윈드, 증자자금 활용한 투자 계획 주목하라씨에스윈드, 1458억 규모 풍력타워 공급계약 체결 close 에 대해 오는 2024년 매출 3조원을 달성하겠다는 목표가 크지만 달성가능한 합리적인 목표라고 평가했다.

문경원 메리츠증권 연구원은 "씨에스윈드는 시장 기대치에 부합할 1분기 실적을 올릴 것"이라며 "1분기 연결 매출액은 2416억원, 영업이익은 251억원으로 전년 대비 각각 33.5%, 54.3% 증가할 것으로 보인다"고 밝혔다. 계절적 비수기 영향으로 예상 대비 느린 매출액 성장, 원재료인 후판 가격의 급등으로 인한 마진율 개선 둔화로 인해 다소 눈높이를 낮췄다는 설명이다. 다만 후판 가격 상승의 경우 5~6개월의 짧은 리드타입을 고려시 2분기 이후 영향이 제한적일 것이란 전망이다.

씨에스윈드는 오는 2024년 매출 3조원을 목표로 하고 있다. 기존 1조원 초반대 매출에 더해 미국에서 1조원 가량의 신규 매출 발생을 가정하고 아직 가시화되지 않은 하부구조물 사업 등을 고려하면 크지만 합리적인 목표라는 판단이다. 이를 위해 풍력 타워, 하부구조물 시장에 걸쳐 미국·유럽 현지 M&A, 베트남 신규 법인 설립 등을 검토하는 단계에 있다. 터키 법인의 증설도 예정됐다.

당장 눈에 보이는 밸류에이션보다 모멘텀에 주목할 필요가 있다는 의견이다. 그는 "2021년 기준 38.5배의 주가수익비율(PER)이 부담스러울 수 있지만 2023년 기준으로는 21.3배로 부담이 줄어든다"며 "투자 계획이 가시화되면 실적 전망치 자체가 상향될 수 있다는 점을 염두해야 한다"고 강조했다.

