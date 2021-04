이란, 핵시설 공격 배후 이스라엘 지목..."복수를 실행할 것"

이스라엘 "이란 핵보유 용납 못해"

美 국방장관 이스라엘 급파...핵합의 난항 우려

[아시아경제 이현우 기자] 이란정부가 자국 핵시설에서 발생한 정전 사태의 배후에 이스라엘이 있다고 지목하고 복수하겠다 밝히면서 미국과 서방국가들이 주도로 추진 중인 이란 핵합의(JCPOA) 복원 협상이 난항에 빠질 것으로 우려되고 있다. 이스라엘은 이란의 핵보유를 결코 용납할 수 없다면서 강경한 입장을 되풀이한 것으로 알려졌다.

AP통신 등 외신에 따르면 12일(현지시간) 모하마드 자바드 자리프 이란 외무장관은 이날 이란 의회 안보위원회에 참석해 나탄즈 핵시설 정전 사태와 관련해 핵합의 복원을 막으려는 이스라엘의 시도라고 비난했다. 자리프 외무장관은 "시오니즘 정권은 제재를 풀기 위한 이란의 노력을 막기를 원한다"면서 "우리는 이런 행동에 대한 복수를 실행할 것"이라고 밝혔다.

앞서 전날 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미 정보기관 관리들은 나탄즈 핵시설 정전 사태에 있어서 이스라엘의 역할이 있었다고 보도했다. 해당 관리들은 익명으로 NYT에 이란 핵시설의 정전사태를 이스라엘의 비밀작전이라고 부르며 이란의 우라늄 농축 능력이 크게 타격을 받았다고 전했다. 베흐루즈 카말반디 이란원자력청 대변인은 현지 언론과 인터뷰에서 "사고 당일 핵시설서 작은 폭발이 있었다"고 전했다.

앞서 이란은 이란핵합의 협상이 시작된 지난 6일, 홍해상에서 피격된 자국 무역선을 공격한 배후도 이스라엘이라 지목한 바 있다. 이스라엘이 이번 공격의 배후로 밝혀질 경우, 이란핵합의 복원협상은 더욱 난항에 빠져들 가능성이 높을 것이란 전망이다.

핵합의 복원 협상의 조기타결을 바라고 있는 미국 조 바이든 행정부는 해당 소식에 즉각 국방장관을 이스라엘로 급파해 이스라엘 정부와 회담에 들어갔다. 전날 이스라엘 네타냐후 총리를 예방한 로이드 오스틴 미 국방장관은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 회담 후 가진 기자회견에서 이란에 대한 언급을 피하며 "미국과 이스라엘 관계는 중동 안정의 핵심"이라 발언하고, 이어 "핵합의 복원 노력은 계속될 것"이라고 밝혔다.

이에비해 네타냐후 총리는 이란에 대한 강경발언을 이어갔다. 그는 "이란의 광적인 정권은 중동에서 가장 위험한 존재"라며 "미국과 이스라엘은 이란의 핵능력 보유를 절대 용인할 수 없다"고 발언했다.이어 "이스라엘의 총리로서 나의 정책은, 이란이 핵 능력 확보를 통해 이스라엘 제거라는 학살적 목표를 실행하지 못하도록 하는 것"이라고 강조했다.

