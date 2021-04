홈플러스, 3년 만에 대졸 공채…새내기 상품 바이어 뽑는다

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 20일까지 상품부문 채용연계형 대졸 인턴사원을 모집한다고 13일 밝혔다.

이번에 선발된 신입 바이어는 ▲변화하는 고객과 소비 트렌드에 맞춰 상품 운영 전략 수립 ▲신선식품·그로서리·생활용품 등 각종 상품의 소싱과 신상품 개발 ▲주요 시즌별 행사 기획, 매출, 마진 관리 ▲협력사 관리 등 업무를 수행하게 된다.

입사지원은 오는 20일까지 홈플러스 채용사이트를 통해 온라인으로 접수 받는다. 지원 자격은 학사 이상 학위 소지자 또는 올해 8월 졸업 예정자(전공 무관)이며, 5월부터 시작하는 인턴십 프로그램 참여가 가능해야 한다. 병역 필 또는 면제자로 해외여행에 결격사유가 없어야 한다.

홈플러스는 다음 달 중 면접전형을 거쳐 인턴십 합격자를 발표하고, 5월부터 8월까지 인턴십을 진행한 후 9월 중 최종합격자를 선발할 예정이다.

홈플러스 관계자는 “변화하는 고객과 소비 트렌드에 맞춰 상품 소싱의 최전선에서 발빠르게 뛰어줄 신입 상품 바이어를 채용하고자 한다”며 “유통업의 꽃이라 불리는 바이어로 성장하길 바라는 많은 역량있는 인재들의 지원을 바란다”고 말했다.

