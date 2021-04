"폭발적인 비거리."

캘러웨이골프 ‘크롬소프트X LS’ 골프공(사진)은 공격적인 플레이를 원하는 투어 선수들의 피드백에 따라 개발됐다. LS는 로우 스핀(Low Spin)의 약자, 실제 크롬소프트X보다 낮은 스핀을 구현한다. 선수들은 물론 스윙이 파워풀한 골퍼에게 딱이다. 크롬소프트X에 적용한 소프트 패스트 코어, 듀얼 맨틀 시스템, 우레탄 커버 등 4피스 구조다.

듀얼 맨틀은 전략적으로 두께를 조정해 티 샷에서 낮은 스핀으로 높은 볼 스피드, 쇼트게임에서는 낮은 탄도로 많은 스핀을 낸다. 커버도 조금 더 두껍고 단단하다. 미국 치코피공장에서 만들어 일관된 품질과 기술적 완성도를 자랑한다. 국내 스포츠산업기술센터에서 실시한 로봇테스트에서 약 2m가 늘어났다. 일반 화이트와 트리플 트랙이 적용된 화이트 등 2종류다.