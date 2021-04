日 국민 10명 중 7명이 "도쿄 올림픽 취소·재연기해야"

[아시아경제 송승섭 기자]일본 국민 70%가 올 7~9월 예정된 도쿄올림픽을 취소하거나 연기해야 한다고 대답한 여론조사 결과가 나왔다.

해당 여론조사는 교도통신이 지난 10일부터 3일간 전국의 유권자 1015명을 대상으로 실시했다.

교도통신에 따르면 도쿄올림픽·패럴림픽을 일정에 맞춰 개최해야 한다는 응답은 24.5%에 불과했던 반면 취소를 주장한 이들이 39.2%, 재연기는 32.8%에 달했다.

올림픽 개막까지 100여일을 앞두고 있지만 여전히 심각한 코로나19 상황에 올림픽 개최에 부정적인 여론이 우세했던 셈이다.

지난달 25일 시작된 성화 봉송에 대해선 '끝까지 계속해야 한다'는 답변이 13.2%에 그쳤다. 절반가량인 49.3%는 '감염이 심각한 지역에선 중단해야 한다'고 답했고, 35.9%는 ‘전면 중단’을 주장했다.

올 10월 임기가 끝나는 중의원의 선거와 관련해서는 60.1%가 해산 없이 만료 시기에 맞춰 총선이 진행돼야 한다고 밝혔다.

차기 총리에 적합한 인물로는 고노 다로 행정개혁상이 20.0%로 가장 많은 지지를 받았다. 이외에도 이시바 시게루 전 자민당 간사장(13.5%), 고이즈미 신지로 환경상(10.3%)이 이름을 올렸다.

