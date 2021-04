[아시아경제 부애리 기자] 카카오엔터테인먼트가 국내 상장을 비롯해 미국 증시 상장도 검토하고 있다.

12일 카카오엔터 관계자는 "국내와 뉴욕 증시 상장 모두 고려하고 있는 것"이라면서 "다만 구체적인 시기나 계획은 정해진 것이 없다"고 밝혔다.

이날 블룸버그통신은 이진수 카카오엔터 대표와 인터뷰를 통해 "카카오엔터테인먼트가 내년 뉴욕 증시 상장을 고려하고 있다"고 보도했다. 이 대표는 "1년 뒤 상장할 계획"이라면서 카카오엔터테인먼트의 기업 가치가 178억달러(약 20조원)을 넘어설 수 있다고 기대했다.

