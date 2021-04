목포해양대학교, 제2기 해양·수산 최고경영자과정 입학식 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현)는 지난 8일 대학본부 5층 최고경영자 강의실에서 ‘2021학년도 제2기 해양·수산 최고경영자과정’ 입학식을 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 2021학년도 제2기 해양·수산 최고경영자과정 입학식은 코로나19 방역 수칙을 준수한 가운데 진행됐으며, 올해 해양·수산 최고경영자 과정은 전남권역의 해양·수산 관련 기업의 최고경영자와 임원 등 35명이 입학했다.

이날 행사를 축하해 주기 위해 김종식 목포시장, 박창수 목포시의회 의장 등 내·외빈이 참석했고, 김귀동 총동창회장의 영상 축사와 홍태춘 제1기 원우회장의 환영사 등으로 행사가 진행됐다.

2021학년도 제2기 해양·수산 최고경영자 과정의 이수 기간은 1년, 총 2학기로 편성됐다. 해양·수산 최고경영자 과정을 이수하는 동안에는 분야별 해양·수산 전문가로 구성된 초빙 강사진의 명강의가 이어질 예정이며, 기업경영, 교양 및 연수프로그램 참여 등 실무중심 수업으로 진행될 계획이다.

박성현 총장은 환영사에서 “코로나19로 어려운 시기임에도 깊은 관심으로 우리 대학 최고경영자과정에 입학해 감사드린다”며 “해양수산분야 전문 교육 프로그램과 내용으로 지역민과 함께하는 대학의 책무를 다하겠다”고 말했다.

이번 과정을 주관하는 김명재 해양산업대학원장은 “해양·수산 분야에 특화된 전남지역 최고경영자와 임원에게 급변하는 대외환경 변화에 대응한 전문지식 전수하고, 양질의 교육 프로그램 추진으로 타 대학의 최고경영자과정과 차별화될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr