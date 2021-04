[아시아경제 이춘희 기자] 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 176,500 전일대비 7,300 등락률 +4.31% 거래량 1,105,711 전일가 169,200 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 20년 7개월만에 1000 넘긴 코스닥…“상승세 이어질 것”씨젠, 코로나19 변이 진단키트 2개 품목 수출용 제조허가 혼조세 속 코스피…장중 하락 전환되기도 close 이 변이 바이러스를 진단할 수 있는 코로나19 진단키트 2종에 대한 수출용 허가를 식품의약품안전처로부터 받았다고 12일 밝혔다.

해당 제품들은 영국과 남아프리카공화국 등에서 유행한 코로나19 변이 바이러스를 포함한 코로나19 바이러스를 한 번의 검사로 진단할 수 있는 제품과, 2시간 만에 변이 바이러스의 종류를 구분해내는 제품 등 2종이다. 앞서 지난달 유럽에서 체외진단시약으로 인증을 받은 바 있다.

씨젠은 이번 허가를 바탕으로 해당 제품을 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 등 유럽 23개국으로 수출한다는 방침이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr