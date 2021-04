[아시아경제 최대열 기자] 한국거래소 유가증권시장본부는 성안 성안 011300 | 코스피 증권정보 현재가 787 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 787 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 성안, 주가 787원 (6.06%)… 게시판 '북적'정부가 추진하는 ‘S백신’!! 바이오 대장 株 ‘주가급등’ 국내 도입합니다!!거래소, '감사의견 비적정설' 성안에 조회공시 요구…거래정지 close 이 지난해 사업연도 감사인의 감사보고서상 감사의견거절 사유로 인한 상장폐지기준 해당사실과 관련해 12일 이의신청서를 제출했다고 밝혔다. 거래소는 관련조항에 따라 개선기간 부여 등을 결정키로 했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr