[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 봄비가 내린 12일 경남 함양군 천연의 숲 상림공원 연밭에서 천연기념물 제327호인 원앙이 물놀이를 즐기고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr