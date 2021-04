[아시아경제 지연진 기자] GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 44,750 전일대비 700 등락률 -1.54% 거래량 1,087,584 전일가 45,450 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"GS건설 1분기 실적 예상치 하회…최선호주 유지"외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 close 은 경남 창원의 신월1구역 재건축정비사업 시공자로 선정됐다고 12일 공시했다.

이번 공사는 경남 창원시 의창구 신월동 93번지 일원에 공동 주택 1812가구(지하3층~33층, 12개동) 및 부대복리시설을 건설하는 것으로, 공사 예정금액은 5553억원이며 공시기간은 35개월이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr