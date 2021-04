[아시아경제 지연진 기자] 흥아해운 흥아해운 003280 | 코스피 증권정보 현재가 258 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 258 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 흥아해운 "장금상선에 매각…금액 1020억원"[e 공시 눈에 띄네]코스피-18일[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일 close 은 재무구조 개선 및 결손금 보전을 위해 보통주 1억1673만2559주에 대한 감자를 결정했다고 12일 밝혔다.

감지비율은 77.62%로, 감자후 주식은 2612만1481주가 된다. 자본금은 감자 전 533억6627만원에서 감자 후 130억6074만원으로 줄어들며 감자기준일은 오는 6월8일, 신주상장 예정일은 같은달 21일이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr